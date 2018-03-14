Başkanı silahla sahaya dalmıştı: PAOK'a şok

Avrupa Kulüpler Birliği, Yunanistan Süper Lig'de AEK ile oynanan maçta yaşanan olaylar sonrası kulüp başkanı Ivan Savvidis'in belinde silahla sahaya girmesi nedeniyle PAOK'un üyeliğini askıya aldı.

ECA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, futbol müsabakalarındaki düzeni ve spor camiasının birliğini korumak amacıyla PAOK'un Avrupa Kulüpler Birliği'ndeki üyeliğinin askıya alındığı belirtildi.

PAOK ile AEK takımları arasında 11 Mart Pazar günü Selanik'teki Toumba Stadı'nda oynanan mücadelede tartışmalı ofsayt kararı sebebiyle çıkan olaylar sırasında, PAOK Kulübü Başkanı Ivan Savvidis'in belindeki tabancayla sahaya girmesinin ardından maç hakem tarafından ertelenmişti. Daha sonra Yunanistan'da hükümet, ülkedeki en üst futbol organizasyonu Yunanistan Süper Lig'in süresiz durdurulmasına karar vermişti.

BAŞKAN IVAN SAVVIDIS ÖZÜR DİLEDİ

Yunanistan Ligi'nde olaylı geçen PAOK - AEK maçının son dakikalarında PAOK'un attığı golün sayılmamasının ardından PAOK Başkanı Ivan Savvidis, sahaya silahıyla girmişti. Olay, Yunanistan ve dünya genelinde geniş yankı getirirken Ivan Savvidis'ten özür mesajı geldi.

50 yaşındaki başkan Ivan Savvidis, yayımladığı özür mektubunda şu sözleri kullandı: "Tüm PAOK, Yunan ve dünya taraftarlarından özür diliyorum. Yaptığım şeyden dolayı çok üzgünüm. Sahaya öyle girmeye hakkım yoktu. Duygularım böyle bir şey yapmaya itti. İnanın bana amacım karşı takıma veya hakeme zarar vermek değildi. Kesinlikle kimseyi tehdit etmedim. Adil bir futbol için mücadelemi devam ettireceğim. Tekrardan herkesten özür dilerim."