Aziz Yıldırım'dan 6-0 sürprizi

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, cumartesi günü oynanacak derbi öncesinde takımın moral motivasyonunu yukarı taşımak için Samandıra'ya çıkarma yapacak.

Aziz Yıldırım'ın ve teknik heyetin katıldığı yemekte futbolcularla buluşacağı öğrenildi. Başkanın cuma akşamki sürprizi ise G.Saray'a karşı elde edilen 6-0'lık zaferin yıldızlarından birisini kampa getirmek olacak. Cuma akşamı ayrıca daha önce alınan derbi galibiyetlerinden sonra yaşanan eğlenceler de futbolculara izlettirilecek. (FOTOMAÇ)