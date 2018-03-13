13 Mart 2018 16:08

Caner Erkin için hapis istemi!

Caner Erkin için hapis istemi!
Başakşehir maçında hakem Mete Kalkavan'a küfür ettiği iddia edilen Beşiktaşlı Caner Erkin'in 2 yıl hapsi istendi.
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Habertürk Haber Merkezi'nden Hayati Arıgan'ın haberine göre; Beşiktaş ile Medipol Başakşehir arasında oynanan maçın 87. dakikasında gördüğü sarı kart sonrası hakem Mete Kalkavan'a küfür ettiği iddia edilen Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'in 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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