Caner Erkin için hapis istemi!

Habertürk Haber Merkezi'nden Hayati Arıgan'ın haberine göre; Beşiktaş ile Medipol Başakşehir arasında oynanan maçın 87. dakikasında gördüğü sarı kart sonrası hakem Mete Kalkavan'a küfür ettiği iddia edilen Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'in 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.