Bayern'den Beşiktaş'a müjde yıldızlar yok!

Bayern Münih'in Beşiktaş'la oynayacağı maçın kadrosunda sakatlıkları bulunan Neuer, Coman, Tolisso ve Robben yer almadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında İstanbul'da Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek Bayern Münih'in kamp kafilesi belli oldu.

İlk maçı Almanya'da 5-0 kazanan Bayern Münih, İstanbul'da ideale çok yakın bir kadro ile geliyor. Bayern Münih'in kadrosunda sakatlıkları bulunan Neuer, Coman ve Tolisso ile Arjen Robben dışında eksik bir oyuncu bulunmuyor.

Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında 14 Mart Çarşamba akşamı Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

İşte Bayern Münih'in İstanbul kadrosu...