Talisca, Brezilya Milli Takımı'na çağrıldı

Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Tite, 23-27 Mart tarihlerinde Rusya ve Almanya ile oynayacakları hazırlık karşılaşmalarının kadrosunu açıkladı. Kadroda Beşiktaşlı Talisca da yer aldı. Daha önce milli takıma çağrılan Fenerbahçeli Giuliano ise listenin dışında kaldı. İşte kadrodaki isimler:
KALECİ: Alisson, Ederson, Neto
BEK: Daniel Alves, Fagner, Marcelo, Filipe Luís
SAVUNMA: Marquinhos, Miranda, Thiago Silva, Geromel, Rodrigo Caio
ORTA SAHA: Casemiro, Fernandinho, Fred, Paulinho, Renato Augusto, Coutinho, Willian, Talisca
FORVET: Gabriel Jesus, Firmino, Douglas Costa, Taison, Willian Jose