Talisca, Brezilya Milli Takımı'na çağrıldı

Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Tite, 23-27 Mart tarihlerinde Rusya ve Almanya ile oynayacakları hazırlık karşılaşmalarının kadrosunu açıkladı. Kadroda Beşiktaşlı Talisca da yer aldı. Daha önce milli takıma çağrılan Fenerbahçeli Giuliano ise listenin dışında kaldı. İşte kadrodaki isimler:

KALECİ: Alisson, Ederson, Neto

BEK: Daniel Alves, Fagner, Marcelo, Filipe Luís

SAVUNMA: Marquinhos, Miranda, Thiago Silva, Geromel, Rodrigo Caio

ORTA SAHA: Casemiro, Fernandinho, Fred, Paulinho, Renato Augusto, Coutinho, Willian, Talisca

FORVET: Gabriel Jesus, Firmino, Douglas Costa, Taison, Willian Jose