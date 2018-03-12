Fenerbahçe'li sporcu milli takıma çağrıldı

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Roman Neustadter, Rusya'nın Fransa ve Brezilya ile oynacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna dahil edildi.

DHA - Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Fenerbahçe'nin Evkur Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiren golü kaydeden Roman Neustadter, Rusya Milli Takımı'nın, Fransa ve Brezilya ile karşılaşacağı hazırlık maçlarının kadrosuna dahil edildi. Son haftalarda gösterdiği performansla Aykut Kocaman'ın güvendiği isimler arasında yer alan Neustadter, sarı-lacivertli ekibin bu sezon Süper Lig'de oynadığı 25 maçın 23'ünde ilk 11'de forma giydi.