Robben yaptığı açıklamada, "İlk maçta 5-0 galip geldik ama rövanşta kesinlikle ciddi olmalıyız. İstanbul'da güzel bir atmosfer var. Burada oynamak gerçekten güzel olacak. Bunun keyfini çıkarmalıyız tabi ama aynı anda ciddiyeti de elden bırakmamalıyız. Futbolda özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarında hiçbir zaman ciddiyeti elden bırakmamanız gerekiyor" ifadelerini kullandı. (FOTOMAÇ)
12 Mart 2018 11:04
Arjen Robben'den Beşiktaş açıklaması!
Bayern Münih'in Hollandalı yıldızı Robben, Beşiktaş maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
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