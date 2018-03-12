Asamoah'ın transfer bombası patladı

İtalya'nın Rai Sport kanalı, Inter'in sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Kwadwo Asamoah ile yine bonservisi sona erecek bir diğer futbolcu Stefan de Vrij'i renklerine bağladığını yayınladı.

SPORX- Galatasaray'ın transferi için büyük uğraş verdiği ancak Juventus'un sol bek alamaması nedeniyle sezon sonuna bırakılan Kwadwo Asamoah transferinde flaş bir iddia daha geldi. Inter ile anlaştığı öne sürülen Ganalı yıldız bu iddiaların henüz gerçek olmadığını öne sürerken, Çizme televizyonları ise resmi anlaşmayı duyurdu

INTER'DEN ÇİFTE TRANSFER; ARTIK BİTTİ

İtalya'nın Rai Sport kanalı, Inter'in sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Kwadwo Asamoah ile yine bonservisi sona erecek bir diğer futbolcu Stefan de Vrij'i renklerine bağladığını yayınladı. Inter'in bir sonraki sezon için şimdiden harekete geçtiğini ve hem Asamoah hem de Vrij transferini resmileştirdiğini duyurdu

YILDIZLAR BEDAVAYA...

Asamoah, Juventus'a 2012'de 18 milyon euro bedelle gelirken 147 maça çıkıp 5 gol ve 21 asistle oynamıştı. Stefan de Vrij ise Lazio'ya 2014'te 7 milyon euroya transfer olmuştu. Hollandalı stoperin bonservis bedeli 35 milyon euro olarak değerlendiriliyor. Bu transferler için Inter'in sıfır maliyetle büyük iş çıkardığına vurgu yapıldı.