11 Mart 2018 22:24

Gecenin yıldızından Fatih Terim itirafı...

Gecenin yıldızından Fatih Terim itirafı...
Spor Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'da galibiyet golünü atan Sinan Gümüş açıklamalarda bulundu. Gümüş şunları söyledi:
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"Galatasaray'a geldiğimden beri 3,5 sene geçti, belki de en anlamlı golümü attım. Fatih hocama da teşekkür ediyorum, maça girerken bana 'Maçı çeviren adam olabilirsin' dedi. Allah'a şükürler olsun."

"Kadıköy'den 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Heyecanlıyız, o maçı dört gözle bekliyoruz ve inşallah 3 puanla oradan döneceğiz."

Spor