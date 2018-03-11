Gecenin yıldızından Fatih Terim itirafı...

"Galatasaray'a geldiğimden beri 3,5 sene geçti, belki de en anlamlı golümü attım. Fatih hocama da teşekkür ediyorum, maça girerken bana 'Maçı çeviren adam olabilirsin' dedi. Allah'a şükürler olsun."
"Kadıköy'den 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Heyecanlıyız, o maçı dört gözle bekliyoruz ve inşallah 3 puanla oradan döneceğiz."
11 Mart 2018 22:24
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Spor Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'da galibiyet golünü atan Sinan Gümüş açıklamalarda bulundu. Gümüş şunları söyledi:
"Galatasaray'a geldiğimden beri 3,5 sene geçti, belki de en anlamlı golümü attım. Fatih hocama da teşekkür ediyorum, maça girerken bana 'Maçı çeviren adam olabilirsin' dedi. Allah'a şükürler olsun."
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