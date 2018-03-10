Aziz Yıldırım'dan Alex tepkisi

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, yakın zamanda başkan adaylığını açıklayacağını söyledi. Dün Ankara’da kongre üyeleriyle buluşan Yıldırım, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yıldırım, “Başkan adaylığımı yakında açıklayacağım. Zamanı var. İşte o zaman her şeyi açıklayacağım”dedi. 3 Temmuz sürecinde karşı karşıya geldiği Mehmet Ali Aydınlar ile yapılan Acıbadem sponsorluk anlaşmasına değinen Yıldırım, “Şimdi kulübe biri 60 milyon versin Mehmet Ali Aydınlar ile imzaladığım sözleşmeyi hemen iptal edeyim. Yüreğim kabul etmiyor ama aklım kabul ediyor” dedi.

Yıldırım'ın sözlerinden öne çıkanlar şu şekilde:

1-Başkan adaylığımı yakında açıklayacağım zaman var

2-Birisi 60 milyon versin Aydınlarla anlaşmayı iptal edeyim

3-Üniversite için para istedim Ali Koç dahil kimse vermedi

4-Fenerbahçe bölünüyor Koç görmüyor mu, Alex niye geliyor?

Küfür edenlerle hesaplaşacağımFenerbahçe Üniversitesi kurmak için Ali Koç’un da aralarında bulunduğu 60 iş insanı belirlediklerini kaydeden Yıldırım, “Para istedik. Hiç kimse vermedi. Halk verdi” dedi. Sosyal medyadan yapılan saldıra de tepki gösteren Yıldırım, “Küfür edenlere karşı hepsiyle hesaplaşacağım. Fenerbahçe bölünüyor. Bölüyorlar farkında değil misiniz? Ali Koç’un buna kanması beni çok üzüyor. Alex, Türkiye’ye neden geliyor?” dedi.