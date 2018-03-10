Şenol Güneş'ten 'taç' açıklaması

Ligin iyi takımlarından oynadıklarını söyleyen Güneş, 2 haftada 2 sıra birden yükseldiklerini de sözlerine ekledi.

Gençlerbirliği karşısında 1-0 kazanarak üst üste 3. galibiyetine imza atan ve puanını 50’ye yükselten Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Güneş, “Son haftaların iyi takımlarından birisiyle oynadık. İyi niyetli oynadılar, biz de aynı şekilde oynadık. Oyun olarak üstünlüğümüz skora yansımadı. İlk yarıda 2 hatamız vardı, ikinci yarıda fazla pozisyon vermedik. Final pasları ve gol vuruşlarında etkili olamadığımız için skor farklı olmadı. Oynadığımız futbolun karşılığını alıp eksik yanlarımızı düzeltmek için gidiyoruz. Maç maç ilerliyoruz. Rakiplerin ne yaptığı da önemli. Geriye değil, ileriye bakmak zorundayız. 2 haftada 2 sıra yükseldik. Galatasaray’ın 1 maçı var. Şu anda henüz öne geçemedik. Hedefimiz bunu başarmak” açıklamasını yaptı.