Cenk Tosun attı, Everton kazandı

Goodison Park'ta oynanan karşılaşmaya milli futbolcu Cenk Tosun ilk 11'de başladı ve maçın tamamında sahada kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlanırken, 60. dakikada Gaetan Bong'un kendi kalesine attığı golle Everton öne geçti.
76. dakikada ise sol kanattan gelişen atakta Leighton Baines'in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Cenk Tosun, rakibine de çarpan şutla farkı ikiye çıkarmayı başardı.
88. dakikada ise Wayne Rooney'nin kullandığı penaltıyı Brighton kalecisi Mathew Ryan kurtardı.
Karşılaşma, 2-0 Everton üstünlüğü ile sona erdi.
Bu sonuçla Everton puanını 37'ye çıkarırken, Brighton ise 34 puanda kaldı.
Cenk, geçen hafta Burnley'ye deplasmanda 2-1 yenildikleri karşılaşmada da takımının tek golünü kaydetmişti.