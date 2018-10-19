Galatasaray 17 hafta sonra puan kaybetti

Spor Toto Süper Lig'de 9. haftanın açılış maçında Galatasaray sahasında Bursaspor'u ağırladı. Mücadeleye iki takım da çok hızlı başladı.



Dakikalar ilerledikçe Galatasaray'a kötü haberler peşpeşe geldi. 20'de Serdar Aziz yerini Maicon'a bırakırken, 1 dakika sonra ise Feghouli oyuna devam edemedi ve yerine Eren Derdiyok dahil oldu. 33'te Garry Rodrigues'in pasında topla buluşan Sinan Gümüş ceza sahasında yerde kaldı ve penaltı bekledi. Ancak hakem 'devam' dedi. 41. dakikada bu kez Sakho-Mariano mücadelesinde Bursaspor cephesi penaltı bekledi ancak hakem yine oyunu devam ettirdi. 1 dakika sonra Galatasaray'da bu kez de Fernando sakatlandı ve yerine Selçuk İnan girdi.