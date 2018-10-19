Kupa'da 4. tur karşılaşmalarının programı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu karşılaşmalarının programı belli oldu. Müsabakalar, 30-31 Ekim ve 1 Kasım tarihlerinde oynanacak

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu karşılaşmalarının programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre kupada 30, 31 Ekim ve 1 Kasım tarihlerinde oynanacak müsabakaların programı şöyle:

30 Ekim Salı:

13.00 Batman Petrolspor-Kasımpaşa (Stat henüz açıklanmadı)

13.00 Sivas Belediyespor-Denizlispor (Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

14.00 Kastamonuspor 1966-Altay (Kastamonu Gazi)

15.00 Fatih Karagümrük-Afjet Afyonspor (Atatürk Olimpiyat)

17.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Keçiörengücü (Kazım Karabekir)

19.00 Antalyaspor-Yomraspor (Antalya)

20.30 Bursaspor-1461 Trabzon (Bursa Büyükşehir Belediye)

31 Ekim Çarşamba:

13.00 BUGSAŞSPOR-Trabzonspor (OSTİM)

13.30 Altındağ Belediyespor-Aytemiz Alanyaspor (Aktepe)

13.30 Hatayspor-Fethiyespor (Antakya Atatürk)

14.00 Bandırmaspor Baltok-Van Büyükşehir Belediyespor (Bandırma 17 Eylül)

14.00 Darıca Gençlerbirliği-Kardemir Karabükspor (Darıca İlçe)

14.00 Nazilli Belediyespor-Osmanlıspor (Nazilli İlçe)

14.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Demir Grup Sivasspor (Bodrum İlçe)

14.00 Şile Yıldızspor-Boluspor (Stat henüz açıklanmadı)

14.00 Ümraniyespor-Anagold 24Erzincanspor (Ümraniye)

15.00 MKE Ankaragücü-Erbaaspor (Osmanlı)

17.00 Kayserispor-Pazarspor (Kadir Has)

19.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Kırklarelispor (Malatya Yeni)

20.30 Kahramanmaraşspor-Atiker Konyaspor (12 Şubat)

1 Kasım Perşembe:

13.00 Sarıyer-Çaykur Rizespor (Yusuf Ziya Öniş)

13.00 Gümüşhanespor-Giresunspor (Yenişehir)

13.30 Etimesgut Belediyespor-İstanbulspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

15.00 Adana Demirspor-Dersim 62 Spor (5 Ocak Fatih Terim)

17.00 Menemen Belediyespor-Zonguldak Kömürspor (Menemen İlçe)

19.00 Göztepe-Çengelköy Futbol Yatırımları (Bornova)

19.00 Balıkesirspor Baltok-Pendikspor (Balıkesir Atatürk)

20.30 Gençlerbirliği-Diyarbekirspor (Osmanlı)