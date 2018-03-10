Beşiktaş 2.sıraya yükseldi

Beşiktaş, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni Anderson Talisca'nın golüyle mağlup etti.

Ligde üst üste 3. galibiyetini elde eden siyah-beyazlılar, puan tablosunda ikinci sıraya yerleşti.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe ve Trabzonspor derbilerinden kayıpsız ve moralli çıkarak zirve yarışında tekrardan iddialı konuma gelen Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti. Puanını 50'ye yükselten Kartal, gelecek hafta karşılaşacağı Medipol Başakşehir'in bir sıra üzerine averajla yükseldi.

Siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'nde 14 Mart Çarşamba günü Bayern Münih'i konuk ederken ardından ligde Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Gençlerbirliği ise eviden Teleset Mobilya Akhisarspor'u ağırlayacak.