İlk 11'ler açıklandı

Bu akşam saat 20.30'da başlayacak karşılaşmanın canlı yayını bu sayfada olacak.
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Heny Onyekuru'nun maçta oynaması beklenmiyor. Ayrıca Fatih Terim'in Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Schalke maçı öncesi kadroda rotasyon yapacağı ifade edildi.
İlk 11'ler
Galatasaray: Muslera, Mariano, Ozan, Serdar, Ömer, Fernando, Ndiaye, Belhanda, Feghouli, Rodrigues, Sinan.
Bursaspor: Okan, Barış, Chedjou, Ertuğrul, Latovlevici, Aytaç, Badji, Lima, Umut Meraş, Stancu, Sakho.
Fernando ve Mariano ceza sınırında
Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcuları Fernando Reges ve Mariano Filho, Bursaspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında.
Bu iki futbolcu, Bursaspor maçında sarı kart görmeleri durumunda 10. haftadaki Evkur Yeni Malatyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.