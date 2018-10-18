18 Ekim 2018 21:42

Fenerbahçe'nin eski yıldızı tutuklandı!

Fenerbahçe'nin eski yıldızı tutuklandı!
İstanbul Organize polisince Rize'de yapılan operasyonda eski ünlü Gürcü basketbolcu Zaza Enden çete üyeliğinden gözaltına alınıp tutuklandı.
+ A -

Paylaş

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM)'nün yürüttüğü bir soruşturma kapsamında 'Suç örgütü üyesi olmaktan' aranan basketbolcu Zaza Enden'in İstanbul'da yaşadığı belirlendi.

RİZE'DE YAKALANDI
Antalya polisi durumu İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalarda Enden'i gittiği Rize'de yakalayarak gözaltına aldı.

Basketbolcu Enden, Vatan Caddesi'nde bulunan Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Enden pazartesi günü adliyeye sevk edildi. Şüpheli Enden, çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Spor