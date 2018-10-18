Volkan Demirel'in kaderi bugün belli olacak

Ali Koç ve Semih Özsoy'la görüşecek olan Volkan Demirel'in kaderi belli oluyor.

Fenerbahçe'de Nabil Dirar ve Aatif ile birlikte kadro dışı bırakılan Volkan Demirel'in akıbeti belli oluyor.

Sabah'ta yer alan habere göre, sarı-lacivertli ekibin deneyimli kalecisi Volkan Demirel, Başkan Ali Koç'la kritik bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmeye Başkan Vekili Semih Özsoy'un da katılacağı öngörülürken Volkan Demirel'e af çıkıp çıkmayacağı bu toplantı sonunda belirlenecek.Volkan Demirel, Semih Özsoy'a herkesin içinde yüksek sesle tepki gösterdiği, yardımcı antrenör Erwin Koeman'ın da üzerine yürüdüğü belirtilerek kadro dışı kalmıştı. Demirel konuyla ilgili bir açıklama yayınlayıp yanlış anlaşıldığını ifade etmişti.

Öte yandan Volkan Demirel'in dışında sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Aatif için oyuncunun menajeriyle görüşen Fenerbahçe, Ocak ayında oyuncunun başka bir takıma gidebileceğini iletti. Sözleşmesi 2020'de bitecek olan Nabil Dirar'a ise kulüp bulması için çağrı yapıldı.

Kaynak Yeniçağ: Ali Koç ile Volkan Demirel arasında kritik görüşme