Cocu'dan futbolculara uyarı: Artık...

Akşam'ın haberine göre, Fenerbahçe'de basın önündeki idman görüntülerinde neşeli haller sergilense de perde arkasında bambaşka şeyler yaşanıyor. Süper Lig'de geride kalan 8 haftada sadece 8 puan toplayabilen Sarı-Lacivertliler'de Volkan Demirel, Aatif ve Dirar da kadro dışı bırakıldı, yardımcı antrenörlerle yollar ayrıldı.

Sivasspor deplasmanına çıkış maçı olarak bakan Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu, futbolcularıyla özel bir toplantı gerçekleştirdi. Hollandalı çalıştırıcı, "Ne olursa olsun artık kazanmaktan başka bir çaremiz kalmadı. Sivas deplasmanında puan kaybı yaşarsak, kulüp içindeki ağır yaptırımlar sürer. Bu durumdan biz de memnun olmayız" dedi.

Cocu, "Yeni bir takım oluşuyor. Her şey zamanla oturacak ama zaman daralıyor. Devre arasına kadar puan kaybetme lüksümüzün kaldığını düşünmüyorum. Kötü gidişat sürerse sadece siz değil, hepimiz yanarız. Sivasspor'dan başlayarak bundan sonra oynayacağınız karşılaşmaları öncelikle kendiniz için kazanmalısınız. Seri galibiyetler elde ettiğimiz takdirde öncelikle huzurumuz artacak. Daha rahat ilerleyeceğiz" diye konuştu.

"Hata yapmazsak, kredimiz artacak. Şu anda kredimiz yok" diyen Cocu, "Bu sonuçları hep birlikte aldık, bundan sonra toparlamak da yine bizim elimizde. Taraftarlarımızı çok üzdük. Onlardan özür dilemeli ve yeniden ayağa kalkmalıyız. Puan kaybı diye bir şeyi düşünmek istemiyorum. Neler yaşadığımız ortada. Şu ortamdan el ele vererek sıyrılmak zorundayız" ifadesini kullandı.