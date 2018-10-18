Galatasaray - Bursaspor maçının saati değişti!

Galatasaray, milli takımlara verilen aranın ardından Süper Lig'deki ilk maçında 19 Ekim Cuma günü Bursaspor'u ağırlayacak. Yarın, Türk Telekom Stadı'nda oynanacak mücadelenin 20.00'de başlayacağı açıklandı ama maça bir gün kala maç saati değişti. Buna göre Galatasaray - Bursaspor maçı saat 20:30'da başlayacak.

Galatasaray ile Bursaspor, yarın yapacakları maçla lig tarihinde 99. kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, 1967-1968 sezonunda ilk kez Türkiye 1. Futbol Ligi'ne (Şimdiki Süper Lig) yükselen Bursaspor ile yaptığı karşılaşmalardan 51'ini galibiyetle kapattı, rakibine 22 kez yenildi. İki takım arasındaki 25 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Rekabetteki son 4 randevudan galip ayrılan sarı-kırmızılılar, 98 maçta rakip filelere 173 gol attı, Bursa ekibi 82 golle karşılık verdi.

Geçen sezonki maçları Galatasaray, Bursa'da 2-1, evinde de 5-0'lık skorlarla kazandı.