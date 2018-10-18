Fenerbahçe ikide iki yaptı

THY Avrupa Ligi ikinci hafta müsabakasında Fenerbahçe sahasında Rusya'nın Khimki Moskova takımını 93-85 mağlup ederek ikide iki yaptı.

Basketbol THY Avrupa Ligi(Euroleague) 2. haftasında Fenerbahçe, sahasında Rusya temsilcisi Khimki'yi 93-85 yendi.

Sarı-lacivertliler ligdeki ikinci maçını da kazanırken, Rus ekibi ilk hafta olduğu gibi yine kaybetti.

Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmanın 5. dakikasını Fenerbahçe, 15-11 önde tamamladı. Oldukça yüksek tempoda geçen karşılaşmada sarı-lacivertliler, hücumda çok iyi bir performans ortaya koydu. Melli ve Sloukas'ın etkili oyunuyla Fenerbahçe, ilk çeyreği 28-21 önde kapattı. Sarı-lacivertliler, ilk çeyrek 12 şut denemesinde 10'unda isabet bularak yüksek bir yüzdeyle mücadele etti.

İkinci çeyrekte Kalinic'le etkili olan ve potaya giderek sayılar bulan Fenerbahçe, 14. dakikayı 41-32 önde tamamladı. Farkı 18. dakikada çift hanelere (50-40) çıkaran sarı-lacivertliler, soyunma odasına da 54-43 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğe Khimki çok iyi başladı. İlk 5 dakika Fenerbahçe'ye sayı şansı vermeyen ve 10-0'lık seri yakalayan Rus ekibi, 25. dakikada farkı 1 sayıya indirdi: 54-53. Sarı-lacivertliler, final periyoduna 66-63 önde girdi.

Son periyoda da tutuk başlayan Fenerbahçe karşısında Khimki, çeyreğin başında skora dengeyi getirdi: 66-66. Ali Muhammed'in oyuna girmesiyle hücumdaki etkinliği artan Fenerbahçe, 34. dakikayı 77-70 üstün geçti. Sarı-lacivertliler, sahadan 93-85 galip ayrıldı.