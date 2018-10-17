Süper Lig oyuncusunun kanında kokain çıktı

Türkiye liglerinde üç farklı takımın formasını giyen ve Süper Lig'de de 12 resmi müsabakaya çıkan Türk futbolcu K.B'nın yapılan doping kontrolünün ardından numunesinde kokaine rastlandı. K.B, 43 yıl men cezasına çarptırıldı.

Sporx'in haberine göre, Türkiye Futbol Federasyonu yargı organları 2017-18 sezonunun son haftasında yapılan doping kontrolleri sonrası numunesinde kokain maddesine rastlanan futbolcu K.B'yi 4 yıl men cezasına çarptırdı.

Türkiye liglerinde üç farklı takımın formasını giyen ve Süper Lig'de de 12 resmi müsabakaya çıkan Türk futbolcu K.B ile ilgili Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu ile birlikte yürütülen incelemede sona gelindi.

Geçen sezonun son haftasında müsabaka sonrası yapılan doping testinde numunesi alınan ve A numunesi açıldıktan sonra yasaklı madde kullandığı ortaya çıkan futbolcu K.B'nin verdiği savunmada kokain aldığını itiraf ettiği ve B numunesinin açılmasını istemediği ortaya çıktı.

KULLANDIĞINI İTİRAF ETTİ

Genç futbolcunun annesinin kanser hastalığına yakalanmasını öğrendikten sonra bu maddeyi aldığını itiraf ettiği ve yargılamanın biran evvel yapılmasını istediği ifade edildi.

Geçen sezon Mayıs ayında alınan numuneleri Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu (TDMK) tarafından yürütülen çalışmayla sonuçlandırılırken kısa bir süre önce TFF'nin önüne gelen dosya ile ilgili Profesyonel Disiplin Kurulu'nun futbolcu K.B hakkında 4 yıl men cezasına hükmettiği ortaya çıktı.

Kurulun karar aşamasında dopingle mücadele komisyonu üyesinin de yer aldığı oyuncunun verdiği savunmada kokain aldığını ve bunun gerekçesini anlattığı belirtildi.

Tedbirli olarak sevkinden dolayı sezon başından bu yana forma giyemeyen futbolcu K.B'nin bu kararın kendisine tebliğinden sonraki 7 gün içinde Tahkim Kuruluna itiraz etme hakkı bulunduğu ve kararın kesinleşmesinin ardından Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun (TDMK) resmi sitesinde kararı duyuracağı öğrenildi.