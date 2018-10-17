Kadro belli oldu: Erdoğan, Albayrak, Soylu...

'Ziraat Bankası Diyarbakır Gençlik Festivali' kapsamında gerekleştirilecek 'Şöhretler Karması' maçında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, İçişleri Bakanı Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ile eski futbolcular Semih Şentürk, Tuncay Şanlı, Yattara gibi isimler ter dökecek.

Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Okçular Vakfı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Türk Telekom'un desteğiyle Diyarbakır'da düzenlenecek festivalde bölge gençlerinin sanat, spor ve eğlenceyle buluşmaları sağlanacak.

Festival Komitesi Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Diyarbakır'da 18-21 Ekim'de 'Ziraat Bankası Gençlik Festivali'nin düzenleneceğini hatırlatarak, bu organizasyonun bir süredir başlatılan festivaller dizisinin son durağı olduğunu söyledi.

Büyükgümüş, etkinlikte Diyarbakır stadının açılışının da gerçekleştirileceğini anlatarak, programın devamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eski futbol efsaneleri, siyasetçiler ve STK temsilcilerinin yer alacağı bir futbol karşılaşmasının yapılacağını söyledi.

PROFESYONEL FUTBOLCULARLA SİYASETÇİLER KARŞI KARŞIYA

AKP Milletvekili ve eski milli futbolcu Alpay Özalan ile Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Hakan Ünsal'ın organize ettiği, profesyonel futbolculardan oluşan bir ekibin olacağını belirten Büyükgümüş, şöyle devam etti:

"Burada Semih Şentürk, Tuncay Şanlı, Hamit Altıntop, Hasan Kabze, Ali Tandoğan, Yattara, Ayhan Akman, Serdar Kulbilge, Tolunay Kafkas, Faruk Atalay, Hayati Köse yer alacak. Maçtan önce konser verecek sanatçı Fettah Can da 'Şöhretler Karması'nda sahaya çıkacak. Siyasetçiler olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir var. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Haydar Ali Yıldız, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ile Hürriyet ve Adalet Derneği Başkanı Taha Ayhan, Diyarbakır'daki bazı STK temsilcileri ile eski bakanlardan Mehdi Eker de burada forma giyecek. Ben de bu karşılaşmada yer alacağım."