Ligin zirvesine Bakkal darbesi: Başakşehir darmadağın

Aytemiz Alanyaspor, sahasında Medipol Başakşehir'i 4-1 mağlup etti ve altın değerindeki 3 puanın sahibi oldu. Alanyaspor'a galibiyeti getiren goller, Junior Fernandes (2), Efecan Karaca ve Emre Akbaba'dan gelirken, Başakşehir'in tek golü Bajic'den geldi.

Spor Toto Süper Lig’de 25. hafta çok kritik bir maçla başladı. Galatasaray’la zirveyi paylaşan Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor’la karşı karşıya geldi. Aytemiz Alanyaspor, haftanın açılış maçında güçlü rakibi Medipol Başakşehir'i 4-1 mağlup etti ve flaş bir skora imza attı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller, Junior Fernandes (2), Efecan Karaca ve Emre Akbaba'dan gelirken, Başakşehir'in tek golü Bajic'den geldi.

Bu skorla Başakşehir, 50 puan ile 2. sırada kalırken, Aytemiz Alanyaspor 27 puana yükseldi ve 13. sıraya yerleşti.

Karşılaşmaya oldukça iyi başlayan taraf Aytemiz Alanyaspor oldu. 32. dakikada Şilili Junior Fernandez, attığı golle gelecek flaş skorun habercisi oldu.

İlk yarı Aytemiz Alanyaspor'un üstünlüğü ile sona ererken, ikinci yarıya Abdullah Avcı, Mossoro'yu oyundan alırken forvet Bajic'i oyuna dahil etti.

Karşılıklı ataklarla maç devam ederken, Taha Yalçıner'in asistini iyi değerlendiren Efecan Karaca, farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. Başakşehir, 2-0 geriye düştü ve bir kötü haber de stoper Epureanu'dan geldi. İlk sarı kartını 64. dakikada gören tecrübeli futbolcu 71. dakikada gördüğü ikinci sarı kart sonrası oyun dışı kaldı ve gelecek hafta oynanacak Beşiktaş maçı öncesi cezalı duruma düştü.

Kırmızı kart sonrası oyundan düşen Başakşehir, 81. dakikada Emre Akbaba'nın attığı golle, 3-0 yenik duruma düştü. 84. dakikada Bajic, farkı 2'ye indiren golü kaydetse de skoru belirleyen gol 88. dakikada Junior Fernandes'den geldi.

Kart sınırındaki Emre Belözoğlu da 90+1. dakikada sarı kart görerek Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü.