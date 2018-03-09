Fenerbahçe Play-off oynamayı garantiledi

Turkish Airlines EuroLeague'in 25. maç döneminde Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda karşı karşıya geldiği Litvanya ekibi Zalgiris'i 85-78 mağlup etti. Fenerbahçe, bu galibiyetle Play-off oynamayı garantiledi.

Turkish Airlines EuroLeague'in 25. maç döneminde temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda karşı karşıya geldiği Litvanya ekibi Zalgiris'i 85-78 mağlup etti.

Maça etkili başlayan temsilcimiz ilk 3 dakika geçilirken 6-7 üstün olan taraftı. Fakat daha sonra Zalgiris, önemli bir seri yakalayarak 3:19 kala skoru 18-7'ye getirdi. Kalan bölümde farkı azaltan temsilcimiz ilk çeyreği 24-17 kapattı.

İkinci çeyreğe etkili başlayan temsilcimiz ilk dakika içinde bulduğu basketlerle farkı 4 sayıya indirse de sonrasında Zalgiris, oyuna ağırlığını koyarak ilk 5 dakikalık bölümü 32-20 üstün geçti. Kalan bölümde temsilcimizin skor anlamda yaklaşmasına izin vermeyen Zalgiris, ilk yarıyı 40-31 üstün tamamladı.

Zalgiris'te Vasilije Micic ürettiği 11 sayıyla ilk yarının en skorer ismi olurken Brandon Davies de ilk yarıyı 8 sayıyla tamamladı.

Temsilcimizde Jan Vesely 9 sayıyla ilk yarıda takımın en skoreri olurken Nikola Kalinic de 7 sayıyla oynadı.

Üçüncü çeyreğe etkili başlayan temsilcimiz 6:40 kala farkı azaltarak skoru 41-38'e getirdi. 2 dakika kala da temsilcimiz 53-52'lik skoru yakaladı. Kalan bölümde hücumda hatalar yapan Fenerbahçe, üçüncü çeyreği 58-52 geride kapattı.

Temsilcimiz son çeyreğe de etkili başladı ve 7:42 kala 60-60 eşitliği yakaladı. İlk 5 dakikalık bölümü de temsilcimiz 65-66 önde geçti. Kalan bölümde üstünlüğünü korumayı başaran Fenerbahçe, karşılaşmadan 85-78 galip ayrıldı.

Bu sonuçla temsilcimiz 25. maçında 18. galibiyetini elde etti ve bitime 5 maç kala play-off oynama hakkını elde etti.

Temsilcimizin başantrenörü Zeljko Obradovic de EuroLeague'deki 100. galibiyetini Zalgiris karşısında almış oldu.

Zalgiris'te Paulius Jankunas 15 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Kevin Pangos 14, Vasilije Micic 11, Brandon Davies 10 sayıyla oynadı.

Fenerbahçe Doğuş'ta Luigi Datome 16 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Kostas Sloukas 15, Jan Vesely 13, Nikola Kalinic 12 sayıyla maçı tamamladı.