Brezilya, Messi'siz Arjantin'i devirdi

Lionel Messi, Angel Di Maria ve Gonzalo Higuain kadroya çağrılmadığı Arjantin, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Brezilya ile karşı karşıya geldi. İdeal bir kadroyla sahaya çıkan Brezilya'da ise Neymar 90 dakika sahada kaldı.

Düşük tempoda geçen maçın ilk yarısında Brezilya, Miranda ile gole çok yaklaştı. 28. dakikada gelişen pozisyonda Brezilya, tecrübeli savunmacısıyla gole yaklaştı ancak Arjantin'de Otamendi topu çizgiden çıkardı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Brezilya Neymar, Arthur ve Casemiro ile yakaladığı net fırsatlardan sonuç alamazken, 90+3'te sahneye Miranda çıktı. Neymar'ın ortasında ön direkte düzgün bir kafa vuruşu yapan Miranda, maçın sonucunu belirledi: 1-0.