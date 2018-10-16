Manchester United’ın satışına Cemal Kaşıkçı engeli!

Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan konsolosluğunda kaybolması ve burada öldürüldüğüne dair açıklamalar yapılmasının ardından kulübün Suudi kraliyet ailesine satmaktan vazgeçildiği ileri sürüldü.

Başta kulübün büyük hissedarlarından Avram Glazer olmak üzere hissedarların çoğunluğunun, Manchester United'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a satışına Cemal Kaşıkçı olayı sonrasında olumsuz bakması nedeniyle, satışın iptal olduğu iddia edildi.

MANCHESTER UNİTED'IN TAHMİNİ DEĞERİ 3 İLA 4 MİLYAR STERLİN ARASINDA

İngiliz basını, Bin Selman'ın değeri yaklaşık 3 ila 4 milyar sterlin olduğu tahmin edilen United için Glazer'a elindeki hisseleri almak için teklif yaptığını iddia etmişti.

Orta Doğu basınına göre, 850 milyar sterlin değerinde mal varlığına sahip olduğu söylenen Selmanlar'ın İngiliz devini satın almak için 4 milyar sterlini gözden çıkaracağını öne sürmüştü.

GLAZER: MANCHESTER UNİTED SATILIK DEĞİLDİR

United'ın büyük ortağı Avram Glazer'in gelecek hafta Riyad'a yatırım konferansına gidecek olması ise Suudi Arabistanlılarla masaya oturacağı söylentilerini de artırsa da, Glazer ailesinin kulübü satmak istemediği biliniyor.

Öte yandan Manchester United Yönetim Kurulu Başkanı Avram Glazer, satış iddialarını yalanlayarak, "Manchester United satılık değildir" demişti.