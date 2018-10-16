Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Atiker Konyaspor, bir günlük iznin ardından bu maçın hazırlıklarına devam etti. Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. 5'e 2 ve arttırmalı koşu çalışması ile devam eden anterman turnuva maçlarıyla sona erdi. Antrenmana apandisit ameliyatı olan Ali Turan ve milli takımlarda bulunan oyuncular katılmadı.
16 Ekim 2018 21:48
Konyaspor'da Rizespor hazırlıkları sürüyor
Atiker Konyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor.
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