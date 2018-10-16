Volkan Demirel'e bir şok daha!

Çalışmalarını takımdan ayrı olarak Dereağzı'nda sürdürecek olan Volkan Demirel'in, kendisine program hazırlayacak antrenör bulamadığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Volkan Demirel, çalışma programı çıkarma adına gittiği Dereağzı Tesisleri'nde antrenör bulamadı.

FutbolArena'nın haberine göre; sarı-lacivertli takımda kadro dışı kalan ve bireysel olarak çalışmalarını Dereağzı Tesisleri'nde yapacak olan Volkan Demirel, kendisine program hazırlayacak antrenör bulamadığı ortaya çıktı.

Kulüpten gönderilen 3 hocanın ardından altyapıdaki kaleci antrenörünün A Takıma gitmesi nedeniyle Dereağzı Tesisleri'nde şu anda kaleci antrenörü kalmadı.

Çalışma yapmak için tesislere giden Volkan Demirel bu nedenle henüz antrenmanlara başlayamadı.

ÖNÜNDE İKİ SEÇENEK VAR

Fenerbahçe'de kadro dışı kalmasıyla gündemi sarsan Volkan Demirel'in önünde ilk kez böylesi sert bir yol ayrımı duruyor. Kişisel internet sitesi üzerinden bir açıklama yaparak, hatasının olmadığını ancak kulübü için özür dilediğini aktaran Volkan'ın önünde iki farklı yol bulunuyor.

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; sarı-lacivertli kaleci, Başkan Ali Koç ve yönetim ile arasını düzeltmesi halinde kariyeri için başka bir seçenek çıkacak. Ancak tecrübeli futbolcu, aynı düşüncede devam ettiği takdirde daha değişik bir senaryo ile karşılaşacak.

İşte Volkan Demirel'deki iki farklı yol:

Volkan Demirel, Ali Koç ve Semih Özsoy başta olmak üzere yönetimle arasını düzeltirse, kapılara tekrar sonuna kadar açılacak. Ali Koç nezdinde halen kredisi bulunan 37 yaşındaki kaptan, Fenerbahçe kariyerindeki 500. maçına ulaşıp tarihe geçme şansını yakalayacak. Antrenörlük hayalini gerçekleştirme adına Fenerbahçe'nin maddi-manevi desteğini alacak.

Jübile şansıyla beraber son yıllarda bu şansı yakalayan kulüpteki ilk isim olacak. Phillip Cocu'nun beğendiği futbolcu tamamen ikinci kaleci olarak görülmeyip, ciddi anlamda yeniden birinci eldiven olma şansı edinecek. Volkan Demirel, 40 yaşına kadar oynama isteği nedeniyle farklı bir yol arayacak. Sezon sonunda ilk kez Fenerbahçe ile net olarak yolları ayrılacak olan deneyimli eldiven yeni seçenecekler düşenecek.

Son yıllarda ABD fikrine sıcak bakan Volkan, daha önce bazı kulüplerle temasta olmuştu. Son haftalarda yedeğe çekilen Volkan, altyapıda antrenmana çıkarak maç kondisyonu ve formunu kaybedecek. İlk kez kadro dışı olan tecrübeli yıldız, takımını uzaktan izleyecek. Antrenörlüğü çok isteyen Volkan Demirel, daha farklı bir plan yapacak.