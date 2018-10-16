Galatasaray 2 golcüyü renklerine bağlamak istiyor!

Devre arası transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Sarı-Kırmızılılar, 1 değil 2 golcüyü kadroya katmak için kolları sıvadı. İlk olarak geçtiğimiz transfer döneminde son anda almaktan vazgeçtikleri Anthony Modeste’ye imza attırmayı planlayan Cimbom, alternatifi ise Avrupa’nın devlerinde arıyor.

Büyük kulüplerin forma şansı veremediği santrforların peşine düşen Aslan'ın, kiralama yöntemini kullanmak istedikleri ifade edildi. Eren ve Modeste’nin ardından bir golcüyü daha kadroya katmak isteyen Cengiz yönetiminin, taraftarını da bu kez mutlu edeceği bildirildi. Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıkılması halinde önemli oyuncuların Galatasaray’ı tercih edeceğini düşünen idarecilerin, buna karşın mali olarak da ince eleyip sık dokuduğu belirtildi.