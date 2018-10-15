İşte Samandıra'nın yeni kuralları...

Yönetimin ve teknik heyet takım içindeki gruplaşmaları bitirip, oyuncular içerisinde birlik ve beraberliğin sağlanmasını öncelikli hedef olarak belirledi.

Fenerbahçe’de Ali Koç’un geçtiğimiz çarşamba günü yaptığı açıklamalar, futbol takımı için milat oldu.

Fanatik'in haberine göre; Başkan ve yönetim, Comolli ve teknik heyetle el ele vererek Samandıra’nın atmosferini tamamen değiştirmek için radikal kararlar alacak.

Bu yönde atılacak adımların ilk bölümü; Ali Koç’un da altını çizdiği takım içindeki gruplaşmalara son vermek, arkadaşlığın ve birlik beraberliğin güçlendirilmesi yönünde olacak.

Yapılacak değişikliklerle ilgili futbolculara ön bilgiyi bugün teknik direktör Phillip Cocu verecek. Ayrıca Ali Koç’un da takıma bir konuşma yapması bekleniyor. İşte bu yönde atılacak adımlardan bazıları...

Samandıra’da yabancılar için Türkçe, yerli oyuncular için ise İngilizce kursları zaten veriliyordu. Ancak oyuncuların bu kursalara katılımı son derece düşüktü.

Takım içerisinde iletişimin güçlendirilmesi adına kurslara katılım zorunlu hale getirilecek.

Sabah antrenmanları sonrası futbolcuların zihnen rahatlaması ve eğlenmesi için tenis, bilardo, satranç gibi oyunlar oynanacak. Teknik heyetin de katılaca bu aktivitelerde zaman zaman ailelerle birlikte turnuvalar düzenlenecek.

Takım içinde birlikteliğin artırılması için Samandıra dışında da organizasyonlar yapılacak. Geçmiş yıllarda da olduğu gibi futbolcular, ailelerin de katılacağı yemeklerde bir araya gelecek. Bunların dışında yönetimin de önlemleri olacak.

Başkan Ali Koç, Comolli ve Cocu’ya da danıştıktan sonra alacakları kararları oyunculara anlatacak.