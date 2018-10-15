'Gine'nin teklifini reddettim, ben Türk'üm'

Antalyaspor'un geçtiğimiz yaz Alman ekibi Osnabrück'ten kadrosuna kattığı 24 yaşındaki sağ bek Nazım Sangare, hayalinin Türk Milli Takımı'nda oynamak olduğunu belirtti.

Türk bir anne ile Gineli bir babanın çocuğu olarak Almanya'da dünyaya gelen Sangare, Köln'de bir Türk mahallesinde Türkçe konuşarak büyüdüğünü dile getirirken Spor Toto Süper Lig'i Almanya'dayken de takip ettiğini sözlerine ekledi.

Geçen sezonun kendisi ve takımı için zorlu geçtiğini ancak bu mücadelenin onu daha iyi bir futbolcu yaptığını belirten savunma oyuncusu, hedefinin Türk Milli Takımı'nda oynamak olduğunu söyledi.

Türk Milli Takımı'nda forma giyme isteğinden dolayı geçen sezon Gine milli takımının davetini reddeden Sangare, kariyeri hakkında şunları söyledi:

"Hedefim Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynamak. Evet, Gine milli takımından da teklif geldi. Onlar da beni çok istiyorlar, sürekli arıyorlar ama ben Türk Milli Takımı'na seçilmek için mücadele ediyorum. Neden özellikle Türkiye derseniz, kendimi Türkiye'ye daha yakın hissediyorum"