Beşiktaş'a kötü haber! 2 hafta sahalardan uzak kalacak

Beşiktaş, hazırlık maçında sakatlanan Adriano'yla ilgili açıklama yaptı.

Beşiktaş'ta 21 yaş altı takımıyla yapılan hazırlık maçında sakatlanan Adriano Correia'nın sol diz iç yan bağ ve kapsülünde gerilmeye bağlı ödem tespit edildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaş altı takımıyla oynananı antrenman maçı sırasında sol ayağına darbe alan Adriano'nun ortopedik muayenesi ve çekilen MR'ı sonucuna göre, sol diz iç yan bağ ile kapsülünde gerilmeye bağlı ödem tespit edildiği bildirildi.

Brezilyalı oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi... Adriano 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak.