15 Ekim 2018 17:03

Başakşehir'den Arda Turan duyurusu

Başakşehir'den Arda Turan duyurusu
Başakşehir Kulübü sporcuları Arda Turan'ın durumuyla ilgili açıklama yapacak.
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Medipol Başakşehir Kulübü'nden skandallarıyla gündemden düşmeyen sporcuları Arda Turan'ın durumuyla ilgili yarın açıklama yapılacak.

BAŞAKŞEHİR YÖNETİMİ AKŞAM 19:30'DA TOPLANACAK

Başakşehir Yönetim Kurulu, bu akşam saat 19.30’da Arda Turan ile alakalı bir toplantı gerçekleştirecek. Konuyla ilgili açıklama, yarın gün içerisinde yazılı yapılacak.

YOLLARIN AYRILMASI BEKLENİYOR

Yapılacak açıklamada Başakşehir'le Arda Turan'ın yollarının ayrılması bekleniyor.

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