Galatasaray, Bursaspor maçına hazırlanıyor

İSTANBUL, (DHA) - Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana her oyuncunun kendi nabız aralığına göre yapılan ve 20 dakika süren parkurlu aerobik koşuyla başlandı. Ardından topla ısınmaya geçildi. İdmanın ana bölümünde ise sınırlı alanda oyunsal formda dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi.

Türkiye A Milli Takımı'ndan dönen Serdar Aziz ve Ömer Bayram, günü dinlenmeyle geçirdi. Selçuk İnan ve Eren Derdiyok ise fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde özel bir program dahilinde çalıştı.

Milli Takım kamplarında bulunan Fernando Muslera, Garry Rodrigues, Younes Belhanda, Martin Linnes, Henry Onyekuru, Yuto Nagatomo ve Sofiane Feghouli antrenmanda yer almadı.

Sarı-kırmızılı ekip, Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de gerçekleştireceği çalışmayla devam edecek.