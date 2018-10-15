Pembe kıyafetle gelen kadınlara maç bileti ücretsiz!

Bu karşılaşmada “Pembe Top Sahada” projesi de beşinci kez gerçekleştirilecek.

Anadolu Efes’in Turkish Airlines EuroLeague 2018 – 2019 sezonunda ilk kez ev sahibi olacağı karşılaşma, 17 Ekim Çarşamba günü Sinan Erdem Spor Salonu’nda 20.00’de başlayacak. Anadolu Efes, Avrupa kupalarında rakibini İstanbul’da dokuzuncu kez konuk edecek.

Özge Özpirinçci hava atışını Pembe Top ile yapacak

Her yıl Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Anadolu Efes’in Turkish Airlines EuroLeague’de ev sahibi olduğu ilk karşılaşmada gerçekleştirilen Pembe Top Sahada projesi, Anadolu Efes – Zalgiris Kaunas maçına farklı bir heyecan katacak.

Anadolu Sağlık Merkezi ve Anadolu Efes Spor Kulübü iş birliğiyle meme kanseriyle mücadele konusunda kadınları bilinçlendirmek ve erken tanı farkındalığı oluşturmak için gerçekleştirdiği Pembe Top Sahada projesi beşinci yılında yeniden “erken tanı hayat kurtarır” diyecek. Bugüne kadar Beren Saat, Bergüzar Korel, Sinem Kobal ve Elçin Sangu’nun gönüllü destekçileri olduğu projenin bu yılki destekçisi Özge Özpirinçci, karşılaşmanın hava atışını Pembe Top ile yaparken Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki tüm basketbolseverler de “Erken Tanı Hayat Kurtarır” mesajına destek verecek. Pembe Top Sahada projesine özel etkinlik, yarışma ve sürprizlere de sahne olacak bu karşılaşmada kadın basketbolseverleri mutlu edecek başka bir uygulamaya da imza atacak.

Pembe Top Sahada projesine destek vermek için Sinan Erdem Spor Salonu’na pembe kıyafet ile gelen kadın taraftarlar, maç bileti için ücret ödemeyecek.

Anadolu Sağlık Merkezi ve Anadolu Efes Spor Kulübü, Pembe Top Sahada projesine destek vermek için tüm basketbolseverleri Sinan Erdem Spor Salonu’na bekliyor.