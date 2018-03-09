Neymar için rekor ücret!

PSG, 400 milyon avro talep edeceği Neymar transferi için ilk Real Madrid ile ilk görüşmeleri Paris’te yaptı.

Eğer Neymar, Real Madrid'e 400 milyon avro bedelle transfer olursa, ikinci kez dünyanın en pahalı oyuncusu olacak.

Real Madrid’in Neymar rüyası devam ediyor. İspanyol devinin Brezilyalı yıldız için sezon sonu atağa geçeceği belirtildi.

Skorer'in AS Gazetesi’nden aktardığına göre, PSG 400 milyon avroluk (1.9 milyar TL) bir bonservis bedeli talep etti.

Real Madrid kulübüne bağlı yetkililerin, Paris’te 2 avukat ve Neymar’ın babası ile bir toplantı gerçekleştirdiği, transfer detaylarını konuştukları da iddia edildi. 400 milyon avronun yanında Neymar’a çeşitli başarı bonusları ve primleri de verileceği, çok büyük rakamların ortaya çıkacağı kaydedildi.