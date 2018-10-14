Rusya - Türkiye maçının 11'leri belli oldu

İki ülkenin sahaya çıkacakları 11'ler ise şöyle:

RUSYA: Guilherme - Mário Fernandes, Neustadter, Dzhikiya, Kudryashov, Gazinski, Zobnin, Ionov, Golovin, Kuzyaev, Dzyuba

TÜRKİYE: Sinan Bolat - Zeki Çelik, Serdar Aziz, Çağlar, Hasan Ali, Mahmut, Okay, Cengiz, Oğuzhan, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun

RUSYA İLE 6. RANDEVU

Uluslar Ligi’nde bugün çok kritik bir maça çıkacak olan Ay-Yıldızlılar, Rusya ile tarihinde 6. kez kozlarını paylaşacak. Geride kalan 5 maç karşılaşmada milli takımımız hiç kazanamadı. Türkiye, Rusya ile yaptığı kapışmaların 3’ünü kaybederken, 2 kez berabere kaldı. Bu karşılaşmalarda 2 kez rakip fileleri sarsabilen milliler, kalesinde ise 5 gol gördü.

A MİLLİ TAKIM KADROSU

Kaleci: Gökhan Akkan, Serkan Kırıntılı, Sinan Bolat

Defans: Mehmet Zeki Çelik, Şener Özbayraklı, Çağlar Söyüncü, Ertuğrul Ersoy, Kaan Ayhan, Mert Müldür, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Ömer Bayram

Orta Saha: Cengiz Ünder, Serdar Gürler, Yusuf Yazıcı, İrfan Can Kahveci, Mahmut Demir, Mehmet Topal, Oğuzhan Özyakup, Okay Yokuşlu, Tarkan Serbest, Berkay Özcan, Hakan Çalhanoğlu

Forvet: Yunus Mallı, Cenk Tosun, Enes Ünal