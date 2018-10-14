Fatih Terim futbolcuları uyardı: İşinize bakın

FANATİK / Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim , son günlerde kulübün 1 numaralı gündem maddesi haline gelen UEFA görüşmelerinden, Finansal Fair Play incelenmesi ve CAS itirazı konularından takımını uzak tutmaya çalışıyor. Oyuncularıyla bir toplantı yapan tecrübeli hocanın, “Kafanızı kulüp işlerine sakın takmayın. Bizim durduğumuz yer ve hedeflerimiz belli. Orada sizi ilgilendiren bir konu yok. Bizim işimiz sahada. Bundan sonraki ilk rakibimiz Bursaspor ve biz bu maçı düşüneceğiz, düşünmek zorundayız” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Bursa&Schalke analizi

Milli ara sonrası Galatasaray ’ı oldukça yoğun bir tempo bekliyor. Sarı-Kırmızılı ekip, cuma günü ligde Bursaspor’u konuk edecek, ardından hafta içindeki Şampiyonlar Ligi mücadelesinde yine Türk Telekom Stadı’nda Schalke’yi ağırlayacak. Teknik patron Fatih Terim ve yardımcıları, şu sıralarda harıl harıl Bursaspor ve Schalke analizi yapıyor. İki ekibin de artı ve eksi yönleri belirlenip bu yönde bir taktik oluşturulacak ve tüm takım toplandıktan sonra gerekli direktifler verilecek.