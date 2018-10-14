Fenerbahçe'de sıradaki futbolcu belli oldu

Spor Toto Süper Lig'e beklediği gibi başlayamayan ve 8 haftada sadece 8 puanı bulunan Fenerbahçe'de bir süre önce Nabil Dirar, Aatif Chahechouhe ve Volkan Demirel kadro dışı bırakılmıştı.

Geçtiğimiz sezon yaz transfer döneminde Lyon'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Mathieu Valbuena, Fenerbahçe'den ayrılma eşiğine geldi.

Sabah'ın haberine göre 34 yaşındaki Fransız futbolcu, ocak ayında takımdan ayrılabilir.

Fenerbahçe teknik direktörü Phillip Cocu’nun performansından memnun olmadığı Mathieu Valbuena'nın, son hazırlık maçındaki hali ipleri koparma noktasına getirdi.

Samandıra’da herkes Valbuena’ya devre arasında ‘ilk gönderilecek isim’ gözüyle bakıyor.

Fenerbahçe'de Volkan, Aatif ve Dirar'ın kadro dışı bırakılması deprem etkisi yaratırken, ikinci bir dalganın daha gelebileceği ciddi olarak konuşulmaya başlandı.

Bu listede ilk sırada adı geçen futbolcu ise Fransız yıldız Mathieu Valbuena…

Sezon başında ayrılması istenen ve sportif direktör Comolli ile teknik direktör Cocu ile bir türlü yıldızı barışmayan Fransız futbolcu, isteksiz tavırlarıyla topun ağzına geldi.

Geçen hafta başında pozitif bir havayla başladığı çalışmalarda zaman ilerledikçe yine negatife dönen Valbuena'nın, 3-0 kazanılan İstanbulspor hazırlık maçındaki performansı da hocasını kızdırdı.

COCU'NUN SİSTEMİNDE DE UYUM SAĞLAYAMADI

Valbuena'nın bireysel futbolu, yaptığı top kayıpları ve 75'te oyundan alınırken sinirli hareketler sergilemesi tepki topladı.

Cocu'nun çalışma sistemine uyum sağlayamayan 34 yaşındaki futbolcunun mutsuz olduğu öğrenildi.

Başkan Ali Koç'un durumunu yakından takip ettiği Mathieu Valbuena için Samandıra'da yapılan yorumlar, "Takımda yeniden kadro dışı durumu veya devre arasında gönderilecek biri olursa ilk isim Valbuena olur" şeklinde.