Antrenörler, Ali Koç'tan randevu istedi

Fenerbahçe'de görevlerine son verilen teknik heyetten analist Turgay Altay, kaleci antrenörü Murat Öztürk ve kondisyoner Alper Aşçı ortak bir yazılı açıklama yaptı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un veri sızdırdığını, verileri sildiğini ve soyunma odasında yere halı serilerek "Beşiktaş bizi yenecek, hocanızın cenazesini bu halıya sereceğiz" dediğini iddia ettiği antrenörler, başkan Ali Koç ile görüşme talebinde bulunduklarını duyurdu.

Fenerbahçe, 5 Ekim'de alınan kararla Volkan Demirel, Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar'ı kadro dışı bırakırken teknik heyetten Turgay Altay, Murat Öztürk ve Alper Aşçı'yla yollarını ayırmıştı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçen günlerde yaptığı açıklamada söz konusu antrenörlerden birinin antrenman verilerini kulüp dışına sızdırdığını dile getirirken Beşiktaş maçı öncesinde soyunma odasında yere halı serildiğini ve antrenörlerden birinin "Beşiktaş bizi yenecek, hocanın cenazesini halıya saracağız" dediğini söylemişti. Fenerbahçe'de görevlerine son verilen Turgay Altay, Murat Öztürk ve Alper Aşçı konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Yaşanan durumla ilgili bugüne kadar hiçbir değerlendirmede bulunulmadığı vurgulanan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Şunun bilinmesini isteriz ki iddialarla ilgili cevap veremeyeceğimiz hiçbir husus yoktur. Ancak öncelikle konuyu kamuoyu önüne getirmek yerine, sayın başkanımıza anlatmak istedik. Kendilerinin bize dönüşlerini bekliyoruz. Bu vesileyle belirtmek isteriz ki bugüne kadar yaptığımız her hangi bir açıklama olmamıştır. O yüzden tarafımızdan bir açıklama gelmedikçe, sürece zarar verecek tondaki haberlere ve değerlendirmelere itibar edilmemesini rica ederiz."