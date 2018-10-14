A Milliler Rusya karşısında

UEFA tarafından ilk kez bu yıl düzenlenmeye başlanan Avrupa Uluslar Ligi’nde Türkiye 3. maçına çıkıyor. Rusya ve İsveç ile birlikte UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. grupta yer alan Türkiye 1 yenilgi 1 de galibiyet almayı başardı.
Uluslar Ligi'nde Rusya ile oynadığı ilk maçtan mağlubiyetle ayrılan A Milliler, bu sefer sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Türkiye Rusya'yı yenmesi durumunda grubunda liderliğe yükselecek.
Karşılaşma bu akşam (14 Ekim pazar) saat 19:00'da TRT 1'den şifresiz olarak naklen yayınlanacak. Maç Rusya'nın Soçi kentinde oynanacak.
Muhtemel 11'ler
Rusya: Guilherme, Mario Fernandes, Neustadter, Dzhikiya, Rausch, Zobnin, Dzagoev, Ionov, Golovin, Cheryshev, Dzyuba
Türkiye: Sinan, Zeki Çelik, Kaan, Çağlar, Ömer, Okay, Mahmut, Oğuzhan, Cengiz, Hakan, Cenk