Başakşehir Arda Turan için kararını verdi

Medipol Başakşehir’in, Arda Turan’ın yapması gereken hamle ile ilgili kararını verdiği iddia edildi.

Futbolcu Arda Turan’ın şarkıcı Berkay Şahin’le kavga etmesinden sonra takımı Medipol Başakşehir’de kalıp kalmayacağı merak konusu oldu.

Turan, Berkay’ın burnunu kırdığı iddia edilen kavga sonrası yaptığı açıklamada, “Yarın bir açıklama daha yapıp kulübümden, takım arkadaşlarımdan ve başkanımdan da ayrıca helallik isteyeceğim” diyen Turan’ın takımının son antrenmanında teknik heyet ve takım arkadaşlarından helallik istediği fakat bunun kabul görmediği iddia edildi.

TRT Spor’dan Bahri Havadar’ın haberine göre, Başakşehir antrenmanına giden Arda Turan, U21 ile oynanan maçta 40 dakika forma giydikten sonra takım arkadaşları ve teknik heyetten helallik istedi. Ancak istek kabul görmediği gibi yönetim tarafından Arda Turan’a büyük bir para cezası verilmesine karar verildi. Yine kulübün organize edeceği basın toplantısında Arda Turan’ın tüm Türkiye’den özür dilemesi istenecek.

Geçen hafta Emirgan'da bir mekanda Arda Turan ile Berkay arasında kavga çıkmış, iddialara göre olay sırasında Berkay'ın burnu kırılmıştı.

Arda Turan, kavga haberiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak kavgayı doğrulamış ancak kavganın çıkış sebebini söylememişti.

Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin, sosyal medya hesabından açıklamada bulunmuş, Berkay'ın burnunda 15 kırık olduğunu belirterek, gerekli hukusal işlemlerin başlatıldığını belirtmişti. Şahin, “Eğlenmeye gittiğimiz mekanda bahsi geçen şahsın sözlü ‘Çok güzel kadınsın, evli olmasan seni kaçırmazdım’ tacizine uğradım. Bu duruma eşimin şahit olmasından sonra yaşanan gerginlik bu şahsın eşime kafa atması ve eşimin burnundan kanlar gelmesiyle biz direkt hastaneye gittik. Yapılan tektikler sonucu eşimin burnunda 15 tane kırık olduğu anlaşılmıştır” ifadesini kullanmıştı.

Arda Turan ise sosyal medya hesabı Instagram'dan bir açıklama yapmış, “Üzerime atılan iftira hakkında en hafif tabiriyle tek bir kelime kullanmayı tercih ediyorum; ‘YALAN’. O gecenin başlangıcında olanlarla ilgili başka hiçbir şey söyleme ihtiyacı duymuyorum” demişti.