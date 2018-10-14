Cocu'dan Ali Koç'a garanti

Ali Koç, Süper Lig'de kötü gidişat sonrasında Phillip Cocu'nun arkasında durmuş ve devre arasına kadar değişiklik düşünmediğini dile getirmişti.

Spor Toto Süper Lig'e kötü başlayan ve 8 haftada sadece 8 puan toplayabilen Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, geçen günlerde yaptığı açıklamada Phillip Cocu'nun arkasında durmuş ve devre arasına kadar değişiklik düşünmediğini dile getirmişti. Phillip Cocu, Damien Comolli ve Ali Koç ile yaptığı görüşmede garanti verdi.

Fenerbahçe'de arka arkaya alınan kötü sonuçlar ve etkisiz futbola rağmen Başkan Ali Koç, teknik direktör Phillip Cocu'yu görevden almadı. Ancak bir kriz yaşanması halinde de B planı yapılıyor!

Milliyet'in haberine göre ilk planda Hollandalı teknik adamın ilk yarının sonuna kadar göreve devam etmesi ve nihai kararın burada verilmesi kararlaştırıldı.

Cocu ile yapılan görüşmelerde kullandığı ifadeler ve başarıya olan inancı da takımın başında kalmasında etkili oldu.

Takıma ve kendisine inandığını belirten 46 yaşındaki çalıştırıcının; mücadeleci ve inançlı tavrı dikkat çekti.

Tecrübeli hoca, hazırlık dönemi ve devamında yaşanan değişimlerin takımın sorun yaşanmasına sebep olduğunu belirtti.

Cocu, artık tek ihtiyaçlarının, aynı takımda ısrar edip, sistemi oturtmak olduğunu söyledi.

COCU: ÜSTESİNDEN GELİRİM

Beşiktaş ve Başakşehir maçlarındaki oyunun ilerisi için umut verdiğini kaydeden Cocu, birçok kez bu tip zorlu durumlarla karşılaştığını, bunların çoğundan başarıyla çıktığını aktarıp aynısını şimdi de yapacağını kaydetti.

PSV EINDHOVEN ÖRNEĞİ

Deneyimli teknik adamın Fenerbahçe performansı kariyeri açısından da önemli. Ülkesinde çok yakından takip edilen Cocu'nun ilerleyen dönemdeki hedefi eski kulübü Barcelona olmak üzere dünyanın en önemli yerlerinde görev yapabilmek.

Bunun için de Fenerbahçe'de başarısız olmak istemiyor. Kariyerinin kırılma noktalarından birinde olduğunu düşünen Hollandalı, sonuna kadar mücadele edip PSV'de olduğu gibi sonunda başarıya ulaşacağına düşünüyor.

Bunun için de Fenerbahçe'de başarısız olmak istemiyor. Kariyerinin kırılma noktalarından birinde olduğunu düşünen Hollandalı, sonuna kadar mücadele edip PSV'de olduğu gibi sonunda başarıya ulaşacağına düşünüyor.