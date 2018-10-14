UEFA'dan Galatasaray'ı sarsan haber

FOTOMAÇ / Galatasaray'da hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Başkan Mustafa Cengiz, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu'nun 'Yeniden İnceleme' kararı sonrası İsviçre'ye hareket etmişti. UEFA Başkanı Ceferin ile toplantı yapan Cengiz, sonrasında "CAS'a gideceğiz" demişti.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKIYOR

Bu açıklamalar sonrasında detaylar da yavaş yavaş ortaya çıktı. UEFA Finansal Kontrol Kurulu'ndan iki üyenin Galatasaray'ın Avrupa'dan 3 yıllığına men edilmesini istediği öğrenildi. Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz ve yöneticilerin panik halinde olduğu ve ceza almamak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Cimbom, istenmeyen bir sonuçlar karşılaşmamak için CAS'a başvuru yapacak.

Başkan Mustafa Cengiz, "UEFA'dan 3 yıl men cezası alırsak, kulübü şikayet edenler sevinecekler mi?" dedi. Galatasaray yönetimi bir çıkış yolu bulmak adına avukatlarıyla sürekli görüşme halinde..