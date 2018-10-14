Messi o takımlara bedelsiz gidecek!

İspanyol basını, Barcelona'nın Messi'ye önereceği yeni sözleşmede elit olmayan kulüplere bedelsiz transfer olmasının önünü açacak bir madde yer alacağını yazdı.

Barcelona'nın Arjantinli süper yıldızı Lionel Messi, kulübün önereceği sözleşmeye göre bedavaya ayrılabilir. Mundo Deportivo'nun haberine göre Barcelona, önümüzdeki yaz Lionel Messi'ye yeni sözleşme önermeyi planlıyor.

Katalan devinin önereceği sözleşmede, 2020 yılında devreye girecek olan, Lionel Messi'nin elit olmayan kulüplere bedelsiz transfer olmasının önünü açacak bir madde yer alması planlanıyor.

Lionel Messi'nin, tıpkı Xavi ve Iniesta gibi Katar, Çin ya da Japonya Ligi kulüplerine transferi kolaylaşacak. Messi'nin ise bu sözleşmeyi kabul edip etmeyeceği merak ediliyor.

Diğer yandan Arjantinli süper yıldız, Manchester City'nin ilgisini de reddediyor. Manchester City Başkanı Khaldoon al Mubarak, Messi'ye Barcelona'daki kontratının 3 katını teklif ettiklerini, ancak reddedildiğini açıkladı.