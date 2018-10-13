Fenerbahçe EuroLeague'e farklı başladı

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe, 2018-19 sezonundaki ilk EuroLeague maçında sahasında konuk ettiği İspanyol ekibi Gran Canaria'yı 97-72 mağlup etti.

Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında sahasında İspanyol ekibi Herbalife Gran Canaria'yı 97-72 yendi.

Karşılaşmaya boyalı alanı iyi savunarak başlayan Fenerbahçe, Ahmet Düverioğlu ve Melli'nin pota altından ürettiği sayılarla 5. dakikayı 10-2 üstün geçti. Farkı 6. dakikada farkı çift hanelere (13-2) taşıyan sarı-lacivertli ekip, Kalinic'in sayılarıyla ilk çeyreği 22-10 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe hücumda iyi başlayan Fenerbahçe, Vesely'nin arka arkaya bulduğu sayılarla 11. dakikada farkı 14 sayıya çıkardı: 28-14. Çabuk toparlanan Herbalife Gran Canaria, Evans'ın etkili oyunuyla 15. dakikada farkı tek hanelere indirdi: 30-22. Kalinic ve Sloukas'ın üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği sayılarla hücumda ritmini bulan sarı-lacivertli ekip, serbest atışlardan bulduğu sayılarla farkı açtı ve soyunma odasına 47-35 üstün gitti.

İkinci yarı karşılıklı sayılarla başladı. Herbalife Gran Canaria, Pasecniks'in pota altından kaydettiği sayılarla 6-0'lık seri yakaladı 22. dakikada farkı yeniden tek haneleri indirdi: 50-41. Taraftar desteğini arkasına alan sarı-lacivertli ekip, Datome'nin iç ve dış atışlardan ürettiği basketlerle 24. dakikada farkı 16 sayıya (59-43) taşıdı. Sinan Güler'in sayılarıyla skor üstünlüğünü sürdüren sarı-lacivertli ekip, final periyoduna 75-58 önde girdi.

Son çeyreğe Ennis ve Lauvergne'nin boyalı alandan Guduric'in dış atıştan kaydettiği sayılarla 7-0'lık seriyle başlayan sarı-lacivertli ekip, 32. dakikada farkı 24 sayıya çıkardı: 82-58. Çeyreğin kalan bölümünde rahat bir oyun sergilen Fenerbahçe, sahadan 97-72 galip ayrıldı.