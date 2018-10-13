Mohamed Salah'tan dünyayı ayağa kaldıran gol!

Mısır, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri J Grubu'ndaki üçüncü maçında Svaziland'ı ağırladı.
Mücadelede gol perdesi 7. dakikada açıldı. Mısırda Elmohamady attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.
İlk golden sonra baskısını artıran Mısır, 3 dakika sonra farkı 2'ye çıkardı. İkinci gol ise Amr Warda'dan geldi.
Mısır'ın gol yağmuru, ilk yarının kalan dakikalarında da sürdü. Dakikalar 29'u gösterdiğinde Kasımpaşa'nın yıldızı Trezeguet skoru 3-0'a getirirken ilk yarının son anlarında sahneye Mohamed Salah çıktı.
Salah, sağ köşe noktasından kaleye harika bir vuruş yaparak farkı 4'e çıkaran golü attı ve ilk yarı 4-0 sona erdi.
Maçın kalan dakikalarında Tek gol oldu. Mücadelede 85. dakika oynanırken konuk ekipte Sibonginkhosi Gamedze rakip fileleri havalandırarak farkı 3'e indirdi ancak mücadelenin sonucu değişmedi.
Salah'ın attığı inanılmaz gol dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Mısırlı yıldız, kısa sürede sosyal medyada dünya gündemine oturdu.