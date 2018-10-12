UEFA maçına şike soruşturması

Paris Mali İşler Savcılığı, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Paris Saint-Germain'in (PSG) Kızılyıldız'ı 6-1 yendiği maçta Sırp ekibinin yöneticilerinin şike yaptığı yönündeki iddialar nedeniyle soruşturma başlattı.

Fransız medyasında yer alan bilgilere göre, soruşturma talebinin UEFA'dan geldiği belirtildi. Spor gazetesi l'Equipe, UEFA yetkililerinin Fransa'yı, 6-1 sona eren maçta Sırp ekibinin yöneticilerinin maçın 5 farkla biteceği konusunda şike yaptığı şeklinde uyardığı ve bu nedenle soruşturma açıldığını yazdı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Mali İşler Savcılığına akseden iddiaları, UEFA cephesinde Başkan Aleksander Ceferin ve yakın ekibinin bildiğinin belirtildiği haberde, Sırp ekibinin yöneticilerinin milyonlarca euro değerinde bahis oynadığı kaydedildi. Bazı gazeteler, bu rakamın 5 milyon euro olduğunu öne sürdü.

3 Ekim'de Paris'te oynanan maç sonrası olaylar çıkmış, çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.