Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

İSTANBUL, (DHA) Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon ve streching çalışması ile başladı. Küçük oyunlar, pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ile devam eden idman yarım sahada yapılan çift kale maç ile sona erdi.

1.5 saate yakın süren antrenmana milli takımlarda olan Adem Ljajic, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Domagoj Vida, Gary Medel, Enzo Rocco, Pepe, Ryan Babel, Güven Yalçın, Utku Yuvakuran ve Dorukhan Toköz katılmadı.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 11.00'de basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek